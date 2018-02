Usa, bufera sullo speaker della Camera per un tweet sul taglio delle tasse

Negli Stati Uniti è bufera su Paul Ryan, speaker della Camera, per un tweet postato per promuovere il taglio delle tasse di Trump. Passato in Congresso anche con il contributo di Ryan, grazie il provvedimento, ha scritto in sostanza lo speaker, c'è chi è felice perché prende un dollaro e mezzo in più a settimana. E i social si sono scatenati, con attacchi e accuse a Ryan di vivere "fuori dalla realtà".

Per illustrare i benefici dei tagli fiscali, Ryan aveva condiviso la storia della segretaria di una scuola della Pennsylvania che si era detta "piacevolmente sorpresa" di guadagnare 1,50 dollari in più a settimana (cioè 78 dollari l'anno), "più di quanto costa la tessera annuale di Costco", nota catena della grande distribuzione.



"Non ci si si dovrebbe vantare per un aumento di 1,50 dollari a settimana", è la replica più gettonata. "Ryan grazie ala riforma ha preso 500 mila dollari dai fratelli Koch", è stato invece il commento di Nancy Pelosi, leader della minoranza dem alla Camera. Con quella cifra, ha rincarato la dose Jon Favreau, ex collaboratore di Barack Obama, Ryan potrebbe comprarsi un intero magazzino di Costco.



"Col taglio delle tasse anche Wells Fargo, che ha appena defraudato milioni di americani, guadagna 3,4 miliardi di dollari", afferma un'altra deputata dem. C'è chi infine lancia l'idea di una raccolta fondi: versate un dollaro e mezzo ora per aiutarci ad "abolire e rimpiazzare" per sempre Paul Ryan, ha twittato il democratico Randy Bryce, che in Wisconsin sfiderà lo speaker della Camera nelle elezioni di metà mandato.



Dopo la pioggia di critiche, Ryan è stato costretto a cancellare il tweet nell'imbarazzo del suo entourage, che per ora si è rifugiato dietro un no comment.