Usa, attraversare la strada guardando il cellulare diventa illegale

Honolulu dichiara illegale attraversare la strada con gli occhi fissi al proprio cellulare. La legge approvata dalla città delle Hawaii entrerà in vigore il 25 ottobre. Si tratta di una legge, spiegano le autorità, per affrontare il problema dei "pedoni distratti": agli incroci gli occhi dovranno essere sulla strada e non su videogiochi, laptop e cellulari. E' la prima città al mondo a prendere un'iniziativa del genere.