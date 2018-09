Usa,al via costruzione del muro anti-migranti al confine con Messico

Inizia negli Stati Uniti la costruzione del nuovo muro al confine con il Messico, muro voluto dal presidente Donald Trump per contrastare l'immigrazione non autorizzata che lui ritiene una minaccia alla sicurezza. Per sei dei 3.200 chilometri di frontiera, la nuova sezione sostituirà la recinzione esistente lungo la linea tra El Paso, in Texas, e Ciudad Juarez, in Messico.