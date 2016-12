Usa 2016, testa a testa in Nevada

Siamo al testa a testa in Nevada tra Hillary Clinton e Bernie Sanders. Secondo l'ultimo sondaggio di Cnn e Orc, l'ex first lady ha il 48% dei consensi tra i probabili partecipanti al caucus di sabato 20 febbraio, mentre al senatore del Vermont va il 47%. Secondo la proiezione la Clinton piace alle donne, mentre il suo avversario è il preferito tra gli Under 55. L'ex segretario di Stato era largamente in vantaggio fino a poche settimane fa.