Ucraina, bombe allo stadio: ragazzina salva per miracolo

16:24 - Ragazzina salva per miracolo in Ucraina. La giovane si trovava nella Donbass Arena, lo stadio dello Shakthar Donetsk, quando, dopo alcuni colpi di artiglieria tra separatisti e militari ucraini, una parte dell'edificio è crollata, sfiorando la ragazzina che per paura si era stesa per terra. Bastavano pochi centimetri di differenza è la fortunata vicenda si sarebbe trasformata in una tragedia.