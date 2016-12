20 luglio 2016 12:58 Ucraina, auto salta in aria: morto un noto giornalista bielorusso Pavel Sheremet era noto per le sue battaglie per la libertà di stampa e aveva subito minacce. Aveva 44 anni e si stava recando in redazione a Kiev

Un noto giornalista bielorusso è morto nell'esplosione dell'auto su cui viaggiava nel centro di Kiev, in Ucraina. Pavel Sheremet era appena salito sulla macchina che dopo qualche decina di metri è esplosa. Lo riferisce la testata per cui lavorava, "Ukrainska Pravda". Prima il reporter era in servizio alla tv di Stato russa. Sheremet aveva vinto nel 1999 il CPJ International Press Freedom Award per i suoi articoli contro il dittatore Aleksandr Lukashenko.

La dinamica dell'attentatoÈ stata una bomba a uccidere il giornalista Pavel Sheremet nel centro di Kiev, in Ucraina. Il reporter guidava per andare al lavoro utilizzando l'auto della direttrice del giornale "Ukrainska Pravda". La donna, però, non si trovava a bordo. La polizia ha confermato che la morte è stata provocata da un esplosivo piazzato sotto il sedile dell'auto. Il procuratore generale dell'Ucraina, Yuriy Lutsenko, ha parlato di omicidio.

Chi era Pavel SheremetSheremet era nato a Minsk il 28 novembre 1971. Oltre ad aver lavorato per la tv di Stato russa, è stato caporedattore del quotidiano "Belarusskaya Delovaya Gazeta". Durante la sua carriera si è battuto costantemente per la libertà di stampa e per i diritti dei giornalisti, vincendo per questo diversi premi. Nel 1997 fu condannato a tre anni di prigione per aver varcato illegalmente i confini tra Bielorussia e Lituania. Ai tempi, infatti, il presidente bielorusso Alexander Lukaschenko aveva bloccato i confini per osteggiare il contrabbando. Fece tre mesi di prigione prima di essere rilasciato. Quest'arresto, però, non passò inosservato, creando problemi diplomatici tra Russia e Bielorussia. Sheremet veniva considerato un giornalista scomodo e subiva continua minacce. Nel 2004, mentre seguiva le elezioni presidenziali ucraine, fu perfino aggredito. Aveva deciso di trasferirsi a Kiev, perché riteneva che in Ucraina la libertà di stampa fosse rispettata maggiormente. Sheremet era padre di due figli.