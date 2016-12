Uccide bebè e tiene corpo in casa

Una 28enne americana, Christina Colantonio, è accusata di aver ucciso il suo bebè e di aver tenuto il corpicino in casa per tre mesi. La donna è stata arrestata quando un conoscente andato a farle visita ha trovato il cadavere del piccolo, chiamando la polizia. Per ora non è chiaro quale sia la causa della morte del bebè, ma per gli inquirenti si tratta di omicidio. La 28enne viveva sola a Batavia, nei pressi di Buffalo, con altri due figli.