Turchia: "Pronti a espellere armeni"Europarlamento: "No al negazioismo"

20:41 - Duro attacco del premier turco Ahmet Davutoglu a Papa Francesco. Il presidente del Consiglio ha accusato Francesco di avere aderito a "un fronte del male" che si sarebbe formato contro la Turchia. Davutoglu ha anche definito non vere le affermazioni del Pontefice secondo cui il massacro degli armeni è stato il primo grande genocidio del XX secolo.

Le parole di Papa Francesco sul "genocidio" armeno in occasione della messa per il centenario, si inseriscono in una "linea precisa e coerente, nel solco del dialogo", ha detto padre Federico Lombardi, il portavoce vaticano, rispondendo ai giornalisti e aggiungendo di non voler "dire nulla" sulle dichiarazioni altrettanto critiche del presidente turco Erdogan che, quasi minacciosamente aveva "avvertito" il Pontefice di non ripetere il suo "errore".



E sempre Erdogan avverte: gli oltre 100mila armeni che lavorano in Turchia non sono cittadini turchi, "li potremmo espellere anche se non lo abbiamo ancora fatto". La minaccia di espulsione, nota il quotidiano Today Zaman, non è nuova: Erdogan l'aveva paventata già nel 2010.



Europarlamento: no a negazionismo genocidio. Turchia "respinge al mittente" la mozione - Il Parlamento europeo ha approvato per alzata di mano una risoluzione che riconosce il genocidio degli armeni, rende omaggio alle vittime, propone l'istituzione di una giornata europea del ricordo e deplora ogni tentativo di negazionismo. Passa anche un emendamento che "elogia il messaggio" di Papa Francesco.



In tarda serata arriva la risposta della Turchia all'Europarlamento: Ankara, in una nota del ministero degli Esteri, fa sapere di "respingere al mittente" la mozione, definita "un esempio senza precedenti di incoerenza in tutti i suoi aspetti".



Salvini: "Boicottiamo i prodotti turchi" - "Il premier turco, negando il genocidio degli armeni, attacca ancora Papa Francesco dicendo che ha aderito al "Fronte del male". Sospendere i negoziati: La Turchia non sara' mai Europa. E magari boicottiamo anche il Padiglione Turchia all'Expo". Lo scrive su Facebook il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini.



Consigliere premier turco fuori linea: "fu genocidio" - Il capo consigliere del premier Davutoglu, Etyen Mahcupyan, ha preso invece posizione controcorrente rispetto al suo capo affermando che le stragi degli armeni del 1915 sono state un "genocidio" riferisce Hurriyet online. Mahcupyan, dall'anno scorso primo capo consigliere di origine armena di un premier di Ankara, ha detto al sito Karar.com che "se si definisce quanto è accaduto in Bosnia o in Africa un genocidio, è impossibile non definire pure un genocidio quanto avvenne agli armeni nel 1915".