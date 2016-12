Turchia, premier: scioglieremo la Guardia presidenziale

Dopo il fallito colpo di Stato, in Turchia il premier Binali Yildirim ha detto che la Guardia presidenziale turca verrà sciolta. "Non c'è più bisogno di questa unità", ha sostenuto Yildirim. Come riferito da media turchi, venerdì erano stati emessi mandati d'arresto nei confronti di 300 guardie del presidente Recep Tayyip Erdogan, di cui almeno 283 sono già finite in manette.