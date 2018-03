Turchia, italiano scomparso da due settimane a Istanbul

Un italiano originario di Soncino, nel Cremonese, Alessandro Fiori, è scomparso da due settimane a Istanbul, in Turchia. Amici e parenti non hanno notizie dell'uomo che era appena giunto nella città con un aereo partito dall'aeroporto di Linate. I genitori, preoccupati dal silenzio prolungato del figlio, sono volati in Turchia, ma non sono riusciti a contattarlo e si sono rivolti ai carabinieri di Soncino, che hanno avviato le indagini.