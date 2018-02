Tre italiani scomparsi in Messico: nessuna notizia da fine gennaio

"Ad oggi non è pervenuta nessuna richiesta di riscatto - fanno sapere i familiari in un comunicato - chiediamo la massima diffusione della notizia e delle foto segnaletiche". Russo si trovava in Messico da tempo: era a Tecaltitlan, città dello stato di Jalisco, dove vendeva in strada prodotti acquistati a Napoli da commercianti cinesi. Antonio e Vincenzo, invece, erano arrivati soltanto cinque giorni prima della sparizione, anche loro per lavorare.



Indaga la Procura di Roma - Sul caso ha aperto un'indagine la Procura di Roma: il procedimento al momento è senza ipotesi di reato. Si apprende che la zona di Tecaltitlan, nello Stato di Jeaalisco, dove i tre si trovavano, è un'area a rischio per la forte presenza di criminalità locale.



La scomparsa del 60enne - Secondo il racconto dei familiari, le tracce di Raffaele si sono perse il 31 gennaio attorno alle 15, quando dal suo cellulare non è più arrivata alcuna risposta. In Messico ci sono anche altri due figli di Russo, Francesco e Daniele. Ed è quest'ultimo, rientrato in Italia, a raccontare quel che è accaduto dopo. "Noi eravamo troppo lontani, così abbiamo chiamato Antonio e Vincenzo e gli abbiamo detto di andare a cercarlo". I due sono partiti dal punto nel quale il gps dell'auto noleggiata dal sessantenne segnalava la sua ultima posizione. "Quando sono arrivati, non hanno trovato né la macchina né mio padre. Hanno chiesto alla gente, ma nessuno aveva visto nulla".