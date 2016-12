Turchia, attentato contro un bus della polizia a Istanbul: 11 morti e 36 feriti

Le accuse di Erdogan - "Non è cosa nuova che l'organizzazione terroristica compia attentati nelle città", ha dichiarato il Capo di Stato ai giornalisti al termine di una visita ai feriti, ricoverati in un ospedale della metropoli sul Bosforo.



L'attacco è stato compiuto non lontano dalla sede dell'università di Istanbul nel nel quartiere centrale di Vezneciler. Il pullman era proprio diretto all'ateneo dove erano in programma alcuni esami, poi annullati. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze. L'esplosione è stata così violenta da causare danni anche ad alcuni edifici e alle automobili vicini.



Usa condannano l'attentato - Gli Usa "condannano nel modo più duro possibile l'attacco nel cuore del distretto turistico di Istanbul" e "stanno insieme alla Turchia, un alleato Nato e un partner stimato, mentre fronteggiamo molte sfide nella regione". Lo ha reso noto il dipartimento di Stato americano.