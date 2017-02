Trump, Messico non esclude di appellarsi all'Onu sui migranti

Il Messico non esclude di appellarsi alle Nazioni Unite contro le nuove misure migratorie del presidente americano, Donald Trump. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Luis Videgaray. "Non c'è ragione perché il governo e il popolo del Messico debbano accettare misure che, in modo unilaterale, un esecutivo vuole imporre ad un altro", ha precisato il ministro. "Siamo pronti - ha aggiunto - a intervenire con tutti i mezzi giuridici disponibili".