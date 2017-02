Trump, Melania "scomparsa" dopo l'insediamento. E Ivanka fa la first lady

La prima first lady a vivere fuori dalla Casa Bianca - La modella slovena, i cui indici di gradimento non superano il 37% (contro il 55% di Hillary Clinton, Laura Bush e Michelle Obama quando i rispettivi mariti sono diventati presidenti), è la prima consorte di Commander in Chief a vivere fuori dalla Casa Bianca dal 1853. "Non sembra avere particolare fretta di trasferirsi a Washington", hanno riferito fonti della rivisita Us Weekly.



Ma grazie a Melania c'è un'impennata del turismo in Slovenia - Ma è anche grazie a Melania che gli americani stanno scoprendo la Slovenia. Il Paese balcanico sta registrando un notevole incremento nelle presenze turistiche, in particolare di americani. Un'iniziativa pubblicitaria sulle bellezze naturali della Slovenia si presenta addirittura con lo spot "Benvenuti nel Paese natale della nuova first lady degli Stati Uniti d'America!".



Sempre più americani sulle tracce del passato dell'ex modella slovena - Per omaggiare Melania le agenzie turistiche della Slovenia organizzano fra l'altro tour speciali con visite ai posti e ai luoghi dove Melania (nata nel 1970 a Sevnica, cittadina nell'ovest del Paese) ha vissuto studiato e lavorato prima di lasciare il suo Paese da giovane ventenne nei primi anni Novanta per lavorare all'inizio come modella a Milano e Parigi e tentare poi una carriera nell'alta moda a New York, dove nel 1998 conobbe il futuro marito Donald Trump.



E Ivanka, figlia di Trump, fa la first lady - Intanto è Ivanka a muovere i primi passi da first lady: non la primissima first daughter a farlo, ma di solito, come nel caso delle figlie di Martin van Buren, Benjamin Harrison e Woodrow Wilson, la ragione era che il padre era rimasto vedovo. Emblematico il fatto che sia stata Ivanka ad accompagnare il padre nella sua visita al marine ucciso in Yemen. Dal canto suo Melania ha finalmente nominato il suo chief of staff, Lindsay Reynolds, che però per ora non ha uno staff da dirigere. E i ritardi della first lady alimentano i dubbi sul suo impegno a fianco del marito presidente.