Trump, in migliaia alla Casa Bianca contro la politica anti-migranti

Le proteste contro la politica anti-migranti di Donald Trump arriva anche alla Casa Bianca . Migliaia di persone si sono radunate nel cuore di Washington, davanti alla residenza del nuovo presidente, per partecipare a una manifestazione nel segno dello slogan "No Muslim ban" (no al bando per i musulmani) e promossa sui social con il motto "Non staremo in silenzio. Combattiamo".

Nuove proteste a New York sotto la Statua libertà - Una folla enorme è riunita a Battery Park, la punta sud di Manhattan sulla baia di New York, di fronte alla Statua della libertà. Gli slogan più gettonati sono "No Ban No Wall", "Dump Trump", "We are all american". Sul palco si alternano gli attivisti. Molti gli immigrati. Peter, 25 anni, di origini irlandesi, dice: "Tutti i miei amici sono musulmani". Joan, 32 anni, ricorda che sua madre è musulmana e suo padre ebreo: "Questa è l'America".