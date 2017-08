Trump: "Kim Jong-un si pentirà delle minacce agli Usa"

"Kim Jong-un si pentirà delle minacce contro gli Stati Uniti". Lo ha detto Donald Trump parlando della crisi con la Corea del Nord. "Spero che capiscano in pieno la gravità di quello che ho detto. E' molto semplice da capire", ha sottolineato il presidente degli Stai Uniti. Trump in precedenza aveva annunciato "misure militari pronte a colpire in caso la Corea del Nord agisse incautamente".