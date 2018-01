Trump: dopo fake news ora fake book, gestirò problema come Reagan

Donald Trump torna ad attaccare su Twitter "Fire and fury", il discusso libro incentrato sulla Casa Bianca e sul suo inquilino: "Ho dovuto affrontare le fake news sin dal primo giorno in cui ho annunciato che avrei corso per la presidenza. Ora devo affrontare un fake book, scritto da un autore totalmente screditato. Ronald Reagan ha avuto lo stesso problema e lo ha gestito bene. Lo farò anche io!".