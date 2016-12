Tradisce la moglie con una bionda: russo si risveglia senza i testicoli

19:07 - Pur essendo sposato, non ha saputo dire di no a quella bionda straniera che gli ha proposto di andare con lei in una sauna. Ma dopo averla baciata, Dmitry Nikolaev, 30enne presentatore televisivo russo, non ricorda più nulla: si è svegliato ore dopo, con un fortissimo dolore tra le gambe, e si è accorto di non avere più i testicoli. Sebbene la vicenda abbia molto il sapore della leggenda metropolitana, secondo i media russi la polizia sta indagando.

Nikolaev ha raccontato che stava bevendo un drink in un bar quando è stato avvicinato dalla donna, che ha iniziato a conversare con lui. Poco dopo, insieme hanno preso un taxi e si sono diretti a una vicina sauna, dove i due si sono baciati. "Mi ricordo di aver bevuto una birra, e poi più nulla", ha raccontato il presentatore televisivo.



Secondo i giornali russi, quando l'uomo è arrivato in ospedale i medici hanno accertato che qualcuno "esperto in castrazioni" (poiché la ferita era pulita e cauterizzata) aveva asportato i testicoli, e la polizia crede che si tratti di un'organizzazione criminale che vende organi sul mercato nero.