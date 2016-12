Times:Isis può usare armi chimiche

In Gran Bretagna c'è una "minaccia crescente" di un attacco con armi chimiche condotto dai foreign fighter dell'Isis che tornano nel Regno Unito dopo essere stati in Siria o Iraq. E' quanto afferma il Times in prima pagina, citando alcuni esperti di sicurezza. In particolare potrebbero essere preparate bombe al cloro, una sostanza che normalmente può essere reperita facilmente e in larghe quantità.