Texas, arrestata per marijuana: grazie alla foto segnaletica con un super make up diventa star dei social

Una 19enne di Dallas, in Texas, è stata arrestata a febbraio di quest'anno per possesso di marijuana mentre aspettava alcuni amici per uscire. A seguito della diffusione su Twitter della sua foto segnaletica ha ricevuto numerose richieste di tutorial di trucco . Nello scatto fatto prima di entrare in cella la ragazza appare infatti con un make up perfetto: ciglia finte, mascara e ombretto rosa brillante.

Come ha raccontato ai giornali locali, Marshala Perkins non pensava che grazie all'arresto, e alle poche ore passate in prigione, sarebbe diventata una star del web. "Sono stata contattata per creare la mia linea di trucco. E' pazzesco. La vicenda della marijuana si è trasformata in qualcosa di così positivo che non ho intenzione di farmela scappare".



La foto segnaletica della 19enne è stata postata un paio di mesi dopo l'accaduto dalla pagina Twitter "Mugshot Baes", conosciuta per la pubblicazione delle immagini delle detenute più belle. Il trucco perfetto di Marshala è piaciuto a ben 280mila utenti che, notando il talento della ragazza, hanno iniziato a chiederle video tutorial per imparare i segreti del mestiere. Perkins, che già amava girare brevi filmati sul make up, ha colto l'occasione per accrescere il numero dei followers sui vari canali social che gestisce.