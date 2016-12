Terrorismo Francia: 7 fermi tra Strasburgo e Marsiglia | Nel mirino c'era l'area intorno a Parigi

Due fondamentalisti sono stati catturati a Marsiglia, uno in località non precisata e quattro a Strasburgo che sembrava, in un primo tempo, essere la località prescelta per una nuova strage jihadista in Francia. Ma i primi interrogatori hanno portato ad escludere quest'ipotesi.



Non si conoscono i nomi dei componenti del commando, solo le nazionalità: cinque francesi, un marocchino e un afghano e hanno dai 29 ai 37 anni. "Sei erano sconosciuti dai servizi di intelligence e il marocchino, che non aveva la residenza in Francia, era stato segnalato da un Paese partner", ha dichiarato il ministro dell'Interno Bernard Cazeneuve.



"Minaccia mai cosi alta" - "Mai la minaccia terroristica è stata così elevata sul nostro territorio", ha quindi sottolineato Cazeneuve, spiegando che i fermi sono scattati nel quadro di una vasta inchiesta antiterrorismo avviata l'estate scorsa alla vigilia dell'Europeo di calcio. "Il rischio zero non può mai essere garantito e chi lo garantisce mente ai francesi. Facciamo di tutto in ogni momento per prevenire questa minaccia terroristica e proteggere i nostri connazionali", ha aggiunto Cazeneuve. Quest'anno in Francia sono già stati sventati una ventina di attacchi terroristici.