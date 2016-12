Terremoto in Ecuador: salgono ad almeno 413 le vittime, oltre 2.500 i feriti

L'epicentro è stato registrato sulla costa, 170 chilometri a nordest della capitale Quito, dove la scossa è stata avvertita per 40 lunghissimi secondi, provocando il panico tra la gente.



Dall'Ue aiuti per un milione di euro - La Commissione europea ha stanziato un milione di euro per i primi aiuti umanitari destinati al Paese sudamericano. "L'Ue è pienamente impegnata a sostenere gli sforzi internazionali per assistere le migliaia di persone colpite dal sisma. Stiamo già inviando assistenza d'emergenza attraverso il meccanismo di protezione civile europeo e gli esperti della Commissione sono in viaggio verso le aree colpite per portare assistenza e valutare i bisogni per assistenza aggiuntiva", ha affermato il commissario Ue per gli Aiuti umanitari, Christos Stylianides.



Stato di emergenza in sei province, mobilitati 10mila soldati - Nella giornata di domenica, il presidente Rafael Correa ha dichiarato lo stato di emergenza in 6 delle 24 province del Paese (Guayas, Manabi, Santo Domingo, Los Rios, Esmeraldas e Galapagos), mentre sono stati mobilitati 10mila soldati e 4.600 poliziotti nelle città devastate dal sisma.