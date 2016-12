Tel Aviv, sparatoria in un pub: due morti Caccia al killer: è un arabo israeliano

L'attentatore è un arabo israeliano malato di mente - Il killer, un arabo israeliano, è stato identificato e gli agenti dei servizi segreti hanno raggiunto la sua casa nel Wadi Ara, nel nord del Paese. Secondo i mass media, la sua identificazione è stata resa possibile grazie al padre, sulla base delle immagini trasmesse in precedenza dalla televisione. L'uomo ha subito avvertito la polizia israeliana, che è accorsa nella sua abitazione per acquisire altri elementi utili alle indagini. Pare che sia mentalmente instabile e non aderente allo Stato islamico. Il suo legale ha spiegato di averlo già rappresentato quando aveva aggredito un soldato: "Quest'uomo non è sano, per quanto ne sappia da quando lo rappresento - ha detto - è stato in cura e lo è ancora in cura, di recente andava in giro per strada come un malato di mente".



Forse una vendetta - Il killer nella sua lucida follia "forse voleva una vendetta privata", secondo quanto ha detto un suo conoscente. "Anni fa suo cugino fu ucciso da agenti della polizia israeliana durante la ricerca di armi", ha raccontato, mentre la polizia israeliana ha rimosso dal Web la sua pagina Facebook. Gli esperti cercano adesso di verificare se abbia ricevuto dall'estero un ordine di passare all'azione.



Le immagini del killer - Le immagini dell'uomo sono state trasmesse grazie alle riprese della fotocamera di sorveglianza di un piccolo negozio di alimentari in cui l'aggressore era entrato qualche secondo prima di aprire il fuoco contro il pub, per comprare quelle che sembrano noci.



Si vede un giovane a volto scoperto, con occhiali e abiti neri, di aspetto occidentale, facilmente confondibile con altri giovani di Tel Aviv. Il fucile mitragliatore con cui ha effettuato l'attacco era nascosto in uno zaino e, da quanto emerge dalle immagini, l'uomo lo ha tirato fuori mentre era ancora nel negozio. Non era mascherato quando ha poi cominciato a sparare e non indossava i guanti. Le immagini mostrano l'uomo che, in assoluta tranquillità, dopo aver preso alcuni frutti secchi, mette lo zaino in un carrello della spesa, lo apre, prende il fucile e comincia a sparare. Dopo due raffiche, fugge verso nord senza lasciare traccia.