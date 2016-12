Isis, Al Baghdadi minaccia Israele: "La Palestina sarà il vostro cimitero"

"La Palestina non sarà la vostra terra né la vostra casa ma il vostro cimitero". Con queste parole il leader dell'Isis, Abu Baker al-Baghdadi, minaccia Israele. "Allah vi ha raccolto in Palestina perché i musulmani vi uccidano", ha aggiunto il Califfo dello Stato islamico in un messaggio audio diffuso in Rete.