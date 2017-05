Strage Manchester, domenica concerto di Ariana Grande e altre star per le vittime

La cantante pop americana Ariana Grande tornerà a Manchester, domenica prossima, per un concerto in memoria delle vittime dell'attentato . L'artista sarà accompagnata da Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher e Take That. Il 22 maggio, al termine del suo spettacolo, un kamikaze si è fatto esplodere uccidendo 22 persone. L'uomo è stato poi identificato come Salman Abedi , 22 anni.

Il concerto di beneficenza sarà ospitato nello stadio del cricket di Old Trafford, a Manchester, non in quello del calcio, tempio dello United: si tratta del Lancashire Cricket Club's Old Trafford, la cui capienza è di 50mila posti.



Nell'attentato la giovane cantante italo-americana, idolo dei giovanissimi, non aveva riportato danni e nel giro di poche ore aveva fatto ritorno a casa sua, in Florida, in stato di shock. Tuttavia aveva inviato messaggi di solidarietà e vicinanza alle vittime, e qualche giorno aveva promesso un'iniziativa in favore di Manchester. Il concerto sarà gratuito per tutti coloro che erano al concerto della strage.



La polizia britannica ha smantellato gran parte della rete di Salman Abedi: in carcere ci sono otto uomini che avrebbero collegamenti con il kamikaze, compresi il padre e il fratello.