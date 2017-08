Strage Barcellona, Onu condanna attentato: minaccia per la pace

Su proposta dell'Italia e in accordo con la Spagna, i membri del Consiglio di sicurezza dell'Onu hanno rilasciato un comunicato in cui condannano l'attacco terroristico "selvaggio e codardo" che giovedì ha colpito Barcellona. Il Consiglio di sicurezza del Palazzo di vetro ha voluto riaffermare che "il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni rappresenta una delle minacce più serie alla pace e alla sicurezza internazionali".