Strage Bangkok, polizia annuncia "Dieci le persone sospettate"

La polizia thailandese mercoledì ha emesso un mandato di arresto contro un giovane. Di lui è stato diffuso anche un identikit.



Premier: "Esclusa la pista uiguira" - E' improbabile che l'attacco sia stato organizzato dal terrorismo internazionale: lo ha detto in tv il portavoce dell'esercito thailandese Winthai Suvaree, aggiungendo che i turisti cinesi "non erano un obiettivo diretto" degli attentatori. Il premier thailandese Prayuth Chan-ocha crede che la pista uigura sia da scartare tra quelle ipotizzate per l'attentato che ha causato almeno 20 morti e 123 feriti.