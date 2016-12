Strage al cinema Aurora, James Holmes ritenuto colpevole di omicidio

La giuria, composta da nove donne e tre uomini, ha deciso la sua colpevolezza al termine di un giorno e mezzo di deliberazione. Dovrà decidere se Holmes deve essere condannato a morte o rinchiuso in carcere a vita senza libertà di rilascio sulla parola.



La difesa di Holmes ha presentato durante il processo prove per dimostrare come il ragazzo era instabile poco prima di commettere il gesto. "L'infermità mentale è la sola ragione per cui questo crimine è avvenuto", ha detto il legale di Holmes, Daniel King, nell'arringa finale durata due ore e durante la quale ha esortato la giuria a essere coraggiosa ed evitare di agire sulla spinta delle emozioni e della vendetta.



Ma l'accusa è riuscita a persuadere la giuria che Holmes era sano di mente. Durante il processo, iniziato alla fine di aprile, alcuni testimoni hanno raccontato come Holmes sia emerso sul palco del cinema poco dopo l'inizio del film e di come abbia lanciato gas lacrimogeni poco prima di aprire il fuoco. E ripercorso l'orrore del dopo, con sangue ovunque e gente nascosta sotto le poltrone per cercare riparo.



L'accusa ha dipinto Holmes come metodico, spinto da un profondo senso di rabbia e sempre più isolato a scuola. La giuria ha avuto anche modo di ascoltare testimonianze su come Holmes aveva descritto ad altre persone le proprie fantasie sulla possibilità di uccidere per aumentare il suo "capitale umano". "Ha commesso il crimine per una ragione: per sentirsi meglio", ha detto il procuratore distrettuale della contea di Arapahoe, George Brauchler, nelle argomentazioni finali. "Il ragazzo era sano al di là di ogni ragionevole dubbio e deve essere ritenuto responsabile per quello che ha fatto".