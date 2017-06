Spazio, Nasa alla conquista del Sole: prima missione nel 2018

La missione è stata denominata "Parker Solar Probe", in onore di Eugene Parker, astrofisico dell'Università di Chicago che nel 1968 studiò i venti e il sistema magnetico solari.



Il programma spaziale sarà inaugurato dal Kennedy Space Center, in Florida, e prevede costo di 1,5 miliardi di dollari dallo sviluppo al lancio. Nelle prime otto settimane dal via, il satellite incontrerà Venere e otto settimane dopo l'atmosfera del Sole per la prima volta. La missione richiederà circa sette anni.