Sparatoria in Florida, sette feriti

09:08 - Sette studenti di un college sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta a Panama City Beach, in Florida, luogo di ritrovo per i giovani in pausa per le vacanze di primavera. Tre di loro sono in gravi condizioni. La polizia ha arrestato un 22enne per tentato omicidio. Gli agenti hanno anche recuperato una pistola calibro 40 usata probabilmente per colpire gli studenti. Non si conosce il possibile movente.

