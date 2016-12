Spagna, un'altra vittima di un toro

Due uomini uccisi da tori, in una decina di giorni, alla vigilia di San Firmino, quando paesi e città della Spagna si trasformano in un'immensa arena. L'ultimo a Grao de Castellon, un uomo di 53 anni è deceduto in ospedale, vani i tentativi di fermare l'animale. Il 25 luglio un 43 enne è morto, incornato all'addome e al cuore a Coria, nel sud del paese, da un toro infuriato, allo sbando.

Tori sottoposti, durante gli encierros ad una preparazione crudele - denucniano gli animalisti - che due giorni fa hanno manifestato sdraiati a terra, i corpi verniciati di un rosso significativo per bloccare gli spettacoli. Animali che sarebbero torturati con elettricità, trattati con polveri urticani negli occhi, picchiati e feriti con tagli sul corpo per renderli aggressivi, adatti ad interpretare la loro parte durante l'encierro.



In questo clima si è aperta, oggi, puntuale a mezzogiorno la corsa più famosa, quella di Pamplona, resa immortale da Hemingway, attrazione per migliai di turisti che a bordo strada incitano, fotografano, seguono quella pazza corsa di centinaia di spericolati che la forza e la velocità dei tori, lanciati per gli 825 metri delle vie cittadine.



A mezzogiorno è stato sparato il razzo - il tzupinazo - dal balcone del municipio, il primo encierro alle 8 del mattino domani mattina, poi avanti fino al 14 luglio, quando a correre, spronati dalla folla, saranno i temutissimi tori miura, spinti verso l'arena; in mezzo, loro, gli sfidanti, quelli che si preparano da anni, quelli che ormai conoscono ogni anfratto dove rifugiarsi se la situziaone si fa critica. E poi i turisti, spinti dall'incoscenza, quelli che prendono in giro la sorte, quelli che sfidano i tori, più spaventati di loro...