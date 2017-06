Spagna, la Catalogna annuncia il referendum per l'indipendenza il 1 ottobre

Rajoy dice no - Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha dichiarato "illegale" e "anticostituzionale" il referendum catalano, affermando che ne impedirà lo svolgimento. Nonostante le parole di Rajoy, a Barcellona il presidente Puidgemont ha annunciato in forma solenne la data della convocazione del referendum per il 1 ottobre nella sede della Generalità catalana, circondato da tutto il governo e dai deputati indipendentisti.



"Da Madrid solo una lunga serie di no" - Puigdemont ha accusato il governo di Madrid di non aver dato alcuna risposta positiva alle offerte di negoziato da parte della Catalogna. Il "President" ha fatto risalire l'aggravamento del conflitto con la Spagna alla sentenza della corte costituzionale di Madrid di 7 anni fa che aveva bocciato lo "statuto catalano" votato dai parlamenti di Madrid e Barcellona e approvato con un referendum dalla popolazione catalana. Da allora "tutte le nostre proposte sono state respinte", ha detto, e da Madrid è giunta solo "una lunga serie di no".