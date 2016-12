Spagna, stop Corte Costituzionale a mozione indipendenza Catalogna

La Corte Costituzionale spagnola ha deciso all'unanimità di sospendere la risoluzione approvata il 27 luglio dal Parlamento regionale catalano in cui si chiedeva una "disconnessione" da Madrid. I giudici, inoltre, non hanno scartato l'ipotesi di iniziative anche legali nei confronti del presidente del Parlamento catalano, Carme Forcadell, come chiesto dallo stesso governo spagnolo.