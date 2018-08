Spagna, al via l'iter per trasferire i resti di Francisco Franco

Il governo spagnolo avvierà la prossima settimana l'iter per spostare i resti del dittatore Francisco Franco. Custoditi dal 1975 nel mausoleo del Valle de los Caidos, a nord di Madrid, verranno traslati in un cimitero comune. L'intenzione di procedere al trasferimento era stata annunciata diversi mesi fa dal nuovo governo socialista, in modo da poter trasformarne il mausoleo in un centro per la memoria e la riconciliazione.