Siria, Usa contro Russia e Assad: "Crimini di guerra ad Aleppo"

"La notte scorsa - ha spiegato il segretario di Stato Usa - il regime ha attaccato ancora un ospedale e 20 persone sono state uccise, altre 100 ferite. La Russia e il regime devono al mondo più di una spiegazione sui motivi per cui non cessano di colpire ospedali, infrastrutture mediche, donne e bambini".



Intanto il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha annunciato che sabato voterà sulla bozza di risoluzione per il cessate il fuoco ad Aleppo. L'ambasciatore francese al Palazzo di Vetro, Francois Delattre, ha spiegato che il documento è stato messo "in blue", la formula che le Nazioni Unite usano per indicare che si voterà dopo 24 ore. Il ministro degli esteri di Parigi, Jean-Marc Ayrault, ha detto che questo è il "momento della verità". E la Russia ha minacciato di porre il veto: secondo l'ambasciatore di Mosca all'Onu, Vitaly Churkin, infatti, la bozza francese, che chiede anche di fermare gli attacchi aerei, "è fatta per causare il veto russo".



Mosca: inaccettabile giudizio Usa su nostro operato - "Washington ha espresso dei giudizi inaccettabili sulla politica russa riguardante la crisi in Siria". Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Serghei Riabkov, aggiungendo che "tali giudizi richiedono una risposta che non lasci dubbi su dove noi vediamo la radice del problema". Riabkov ha quindi affermato che "la cosa scandalosa è che quegli stessi politici le cui azioni hanno interrotto la messa in atto degli accordi Russia-Usa del 9 settembre non solo adesso non stanno cercando di porre rimedio alla situazione, che è loro totale responsabilità, ma stanno continuando a portare la crisi in profondità".