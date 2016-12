Siria, Turchia: "Non siamo in guerra, non resteremo nel Paese"

"La Turchia non è entrata in guerra con l'incursione nel nord della Siria", cominciata mercoledì con il lancio dell'operazione denominata "Scudo dell'Eufrate", "e non ha intenzione di rimanere nel Paese". Lo ha affermato il vice premier turco Numan Kurtulmus, citato dalla televisione Ntv. "La Turchia non è un Paese occupante e non sta entrando in guerra", ha aggiunto.