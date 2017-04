Siria, Trump: "Assad è un animale, Putin sostiene un diavolo" | Lavrov a Tillerson: "No ad altri raid"

"Un animale": così Donald Trump ha definito il presidente siriano Bashar al-Assad, riferendosi all' attacco chimico attribuito al regime di Damasco . Sempre rispetto alla situazione in Siria, il presidente americano ha detto: "Putin sta sostenendo una persona diabolica, molto negativa per il genere umano". Intanto il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, ha incontrato il segretario di Stato americano, Rex Tillerson, chiedendo agli Usa di non compiere altri raid.

"Mosca ritiene vitale che in futuro non ci siano altri attacchi americani in Siria - ha proseguito Lavrov -. La Russia vuole conoscere le vere intenzioni degli Usa. Le azioni americane e l'attacco illegale alla Siria sono molto preoccupanti".



Putin: "Con Trump rapporti Usa-Russia sono peggiorati" - I rapporti fra Russia e Stati Uniti sono "peggiorati" da quando è stato eletto Donald Trump, ha invece affermato Putin in un'intervista rilasciata nella notte al canale Mir. "Possiamo dire che il livello di fiducia, soprattutto sul piano militare, non è migliorato e anzi con ogni probabilitaà è peggiorato", ha aggiunto il presidente russo.