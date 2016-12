Siria, strage senza fine: nuovi raid su Aleppo, 25 morti tra cui due bambini

Almeno 25 persone, tra cui 2 bambini e 4 donne, hanno perso la vita in Siria in seguito a un nuovo raid sui sobborghi di Orm al-Kobra e Kafar Halab, nella provincia di Aleppo. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Secondo l'organizzazione non governativa, negli ultimi 22 mesi i bombardamenti dell'aviazione siriana hanno causato la morte di 9.307 civili.