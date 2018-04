Siria, Putin avverte Macron: "No ad atti impulsivi e pericolosi"

Vladimir Putin ha avvertito Emmanuel Macron mettendolo in guardia in merito a ogni "atto impulsivo e pericoloso" in Siria, dove qualsiasi iniziativa potrebbe avere conseguenze "imprevedibili". E' quanto reso noto dal Cremlino al termine di un colloquio tra i due capi di Stato, seguito alle minacce di azioni militari da parte dei Paesi occidentali dopo il presunto attacco chimico di Damasco a Douma.