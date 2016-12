Siria, ong denuncia: 366 civili uccisi nei raid della Coalizione a guida Usa

L'Ondus afferma che i raid della Coalizione a guida Usa a cui fa riferimento sono avvenuti nelle province di Hassake, Deyr az Zor, Raqqa, Aleppo e Idlib. In una sola notte, il 30 aprile, 64 civili, tra i quali 31 minorenni, sono stati uccisi in bombardamenti sul villaggio di Bir Mahli, vicino alla città di Serrin, nella provincia di Aleppo.



L'organizzazione non governativa, che ha sede in Gran Bretagna ma conta su una vasta rete di informatori in Siria, ha detto di essere riuscita a documentare, negli stessi bombardamenti, le uccisioni di almeno 3.194 jihadisti dell'Isis, in gran parte non siriani, e 136 del Fronte al Nusra, la branca siriana di Al Qaeda.