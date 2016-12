10 aprile 2015 Siria, nuovo video dell'Isis: le donne jihadiste si esercitano con i kalashnikov Completamente nascoste dal burqa nero, le combattenti marciano armi in pugno dietro alla loro comandante cantando in arabo inni di guerra Tweet google 0 Invia ad un amico

15:30 - Completamente nascoste dal burqa nero, le donne jihadiste combattenti si esercitano a sparare con i kalashnikov. E' li nuovo video propagandistico pubblicato sul web dall'Isis. In colonna, dietro alla loro comandante, marciano armi in pugno cantando in arabo inni di guerra. Non è certa la data in cui le immagini sono state riprese mentre è noto il luogo in cui sono state realizzate: si tratta della Siria. Sullo sfondo infatti si vede la chiesa cristiana di San Simeone, situata a meno di 60 chilometri da Aleppo.

Non è possibile stabilire con certezza se le combattenti siano effettivamente membri dello Stato islamico oppure se facciano parte di un'altra delle sigle affiliate al Califfato. Il video appare realizzato a scopo esclusivamente propagandistico, vista la scarsa esperienza nel maneggiare le armi da fuoco mostrata dalle donne protagoniste del filmato. Le combattenti, disposte a semicerchio, si esercitano a turno a sparare e ad ogni colpo inneggiano ad Allah.