Siria, Macron: "Risposta immediata se Damasco userà armi chimiche"

Un incontro durato oltre il previsto - Un ritardo di circa un'ora rispetto al programma, segno che i colloqui sono stati "positivi", secondo esperti politici e diplomatici. Per Macron e Putin si è trattato di un primo importante incontro per superare le diffidenze reciproche.



Il caso Siria e armi chimiche - "Sulla Siria, ho ricordato quelle che sono le nostre priorità: la lotta al terrorismo e lo sradicamento dell'Isis. Il mio auspicio è che il partenariato con la Russia si rafforzi", "assicurando la stabilità e la transizione democratica con una linea rossa molto chiara: l'uso di armi chimiche da parte di chiunque, che sarà oggetto di rappresaglia e risposta immediata dei francesi". Ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa congiunta con Vladimir Putin.



Macron: Russia rispetti diritti di omosessuali e ong - "Ho ricordato al presidente Putin l'importanza per la Francia di rispettare tutte le persone. Abbiamo parlato delle persone Lgbt in Cecenia e delle ong in Russia. Abbiamo concordato di aggiornarci su questo in modo molto regolare". Ha detto ancora Macron.



Putin: interessi comuni superano punti di frizione - "Gli interessi primari di Francia e Russia superano i punti di frizione", ha invece ricordato il presidente russo Vladimir Putin e ha invitato Macron a Mosca.



Putin: Relazioni con Francia profonde - "Le relazioni franco-russe non sono iniziate con Pietro il grande, le radici sono più profonde", nell'incontro abbiamo "soprattutto discusso le nostre relazioni bilaterali, della Russia e dell'Unione europea, e affrontato temi chiave parlando anche di Ucraina e discutendo soluzioni per la crisi siriana". Ha dichiarato Putin. Facendo riferimento al luogo in cui è stato ospitato, e dicendo di non aver mai visitato Versailles prima, Putin ha aggiunto di essere "impressionato dalla storia e dalla grandezza della Francia".