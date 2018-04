Siria, Londra denuncia: russi bloccano ispettori Opac a Douma

Secondo quanto denunciato dalla delegazione britannica all'Opac, agli ispettori dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche non è stato ancora consentito di entrare a Douma, in Siria, dove è in programma l'indagine sul presunto attacco chimico degli scorsi giorni. Il ritardo, sostiene il viceministro degli Esteri di Mosca, citato dalla Tass, "è dovuto agli effetti dell'attacco condotto dagli Usa e dai loro alleati".