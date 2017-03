Siria, due esplosioni a Damasco: almeno 44 morti e oltre 100 feriti

Due esplosioni hanno scosso la città vecchia di Damasco causando la morte e il ferimento di numerose persone: secondo alcune fonti ci sarebbero almeno 44 morti e oltre cento feriti. L'agenzia ufficiale siriana Sana ha riferito che "l'attacco terrorista è avvenuto nei pressi del cimitero di Bab al-Saghir". Secondo l'Osservatorio per i diritti umani, una bomba è esplosa al passaggio di un pullman e poco dopo un attentatore si è fatto saltare in aria.

Proviene dall'Iraq la maggior parte delle persone rimaste uccise nel doppio attentato che ha preso di mira bus di pellegrini sciiti. Lo riferisce il corrispondente della televisione di Hezbollah, al-Manar.



Un ordigno lasciato sul ciglio della strada è esploso al momento del passaggio del bus dei fedeli. Subito dopo, un attentatore suicida si è fatto esplodere contro un secondo bus nella zona di Bab al-Saghir, dove sorgono diversi mausolei sciiti, meta di pellegrini da tutto il mondo e in particolare iraniani.



I santuari sciiti sono un bersaglio frequente degli estremisti sunniti sia di Al Qaeda che dell'Isis, non solo in Siria ma anche nel confinante Iraq.