Siria, Bashar al-Assad allontana la pace: "Nessun cambiamento politico, rimarrò in carica fino al 2021"

"Mi aspetto di rimanere in carica fino al 2021, quando scadrà il mio terzo mandato". Lo afferma Bashar al-Assad in un'intervista al New York Times e ad altri giornalisti americani e inglesi a Damasco. Assad ha escluso cambiamenti politici fino a quando le sue forze non vinceranno la guerra. Per il presidente siriano il tessuto sociale era "molto meglio prima della guerra".