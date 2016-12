Siria, Ban Ki-moon: indignato per raid su campo profughi

Il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon si è detto "indignato" per il raid mortale che ha colpito giovedì un campo profughi in Siria uccidendo almeno 28 civili e ha dichiarato che i responsabili dovranno affrontare la giustizia. Ban ha inoltre chiesto che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite segnali il caso alla Corte penale internazionale in modo che il tribunale de L'Aia possa avviare le indagini su possibili crimini di guerra.