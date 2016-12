20 ottobre 2014 Singapore, paura a bordo di un aereo: ferite 22 persone durante una turbolenza Un airbus in volo da Singapore a Mumbai, ha incontrato una massicccia turbolenza durante la quale 8 passeggeri e 14 assistenti di volo sono rimasti feriti Tweet google 0 Invia ad un amico

09:37 - In volo fra Singapore e Mumbai, un airbus che portava 408 passeggeri ha incontrato in fase di discesa verso Mumbai una massiccia turbolenza che ha ferito 22 persone, 8 passeggeri e 14 assistenti di volo. Un testimone racconta di aver visto un passeggero volare oltre le sue spalle per andare a sbattere sul fondo dell'aereo. "Il personale di bordo deve essere preparato per effettuare un primo soccorso. Credo che tutto sommato abbiano gestito bene la situazione, ma se fosse stata più grave avrei avuto paura per la sicurezza dei passeggeri" racconta l'uomo. Il volo è poi atterrato regolarmente ed è ripartito per il tragitto di ritorno con un ritardo di un'ora.