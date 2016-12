Sinai, arriva un nuovo video Isis Kamikaze con bomba a bordo?

Clamorosa indiscrezione rilanciata su Twitter dal giornalista Mediaset Toni Capuozzo: Isis starebbe per diffondere un nuovo video "postumo" in cui i terroristi per avvalorare ulteriormente la loro rivendicazione, mostrerebbero un loro sodale russo pronto ad imbarcarsi sull'aereo poi caduto con una bomba. Ovviamente come sempre sarà difficile verificare la veridicità del video. Ma se così fosse probabilmente non si tratterebbe più di una bomba caricata nella stiva, ma addirittura potrebbe essere salita sul velivolo come bagaglio a mano.