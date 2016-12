Si accende un petardo in testa: muore 22enne negli Stati Uniti

I ragazzi erano parecchio su di giri anche per via dell'alcol e quando Devon ha acceso il fuoco e se lo è messo sulla propria testa, per lui non c'è stato nulla da fare. Inutile il trasporto in ospedale: è morto sul colpo. Devon viveva a Orlando, in Florida, dove lavorava come animatore e attore al parco divertimenti Disney World. Cody, il fratello maggiore di Devon, insiste sul fatto che si sia trattato di uno "strano incidente". "Ero a non più di cinque passi da lui - ha affermato -. Aveva un accendino in mano ma non ho mai visto che la sua mano si avvicinasse ad accendere la miccia. Devon non era il tipo di persona che avrebbe fatto qualcosa di così stupido. Questa tragedia ci ha portato via una persona straordinaria".