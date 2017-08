Scontri Virginia, Google cancella il giornale online dei neo-nazi Usa

Google cancella la registrazione di Daily Stormer, il giornale online dei neo-nazisti americani, per violazione dei suoi termini di servizio. Lo afferma un portavoce della società. Il giornale ha definito la vittima dell'auto contro la folla a Charlottesville una "grassona, buona a niente, senza figli" e ha applaudito all'iniziale mancata condanna di Donald Trump dei suprematisti bianchi durante gli scontri in Virginia.